Oud-sterrenrestaurant De Bokkepruik in Hardenberg sluit de deuren

VIDEO Zo wordt het grootste chocolade­kunst­werk van Nederland gemaakt

11:14 De voorbereidingen voor de realisatie van het grootste chocoladekunstwerk ter wereld zijn in volle gang bij chocoladeatelier Van Noppen in Ridderkerk. Er worden 1620 elementen van chocolade gegoten, die in februari in de Rotterdamse Onderzeebootloods tezamen een enorm tableau vormen. Allemaal voor het goede doel: Mercy Ships.