‘Ouders verkochten voedselbonnen voor hun kinderen om te kunnen gokken’

Volgens de politie kocht de uitbater van het illegale casino de kaarten van de ouders voor de helft van het geld. Daarmee konden ze geld in zijn fruitautomaten gooien, zo meldt ABC13 in Houston. Charles Miley werd aangehouden vanwege het bezit van de voedselbonnen. De man hangt ook een aanklacht boven het hoofd vanwege zijn illegale gokactiviteiten in zijn bedrijf Channelview. In dit casino, dat leek op een autogarage, werd veel cash geld aangetroffen in een kluis. Er stonden rijen fruitmachines opgesteld.

Strafbaar

Illegaal gokken is niets nieuws voor de politie, maar dat er ook voedselbonnen aanwezig bleken; daar keek men wel van op. In de kluis lag een bon en Miley had er ook drie in zijn portemonnee. Drie van de vier kaarten vertegenwoordigden een waarde van meer dan 200 dollar, omgerekend zo'n 175 euro.



Het bezit van zo’n kaart is strafbaar. Miley zou ze niet hebben gekocht maar klanten zouden ze zijn verloren toen ze bij hem aan het gokken waren. Vreemd is wel dat de politie op de kaarten ook papiertjes met de bijbehorende pincodes vond.



,,Ik vind ze overal’’, zei Miley tegen de zender ABC13 over de kaartjes. ,,Mensen laten ze vallen. Ik raap ze op en geef ze terug als ze terugkomen om te spelen.’’ Dat hij van sommige klanten vaker dan een keer een kaart vond, kan toeval zijn. Miley zegt niets verkeerds te hebben gedaan.