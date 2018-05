Oudste fles wijn brengt topbedrag op

,,Ik had niet verwacht dat de flessen voor zoveel geld zouden verkocht worden. Het vorige record, uit 2011, bedroeg 57.000 euro", verklaarde Brigitte Fénaux, de veilingmeester van Jura Enchères. Het zijn wellicht de oudste flessen wijn die nog in omloop zijn. Ze zijn meer dan een halve eeuw ouder dan België (1830) en dateren van voor de Franse Revolutie (1789) en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776). De wijn in de flessen zou geproduceerd zijn door de lokale wijnmaker Anatoile Vercel (1725-1786). De flessen, met een inhoud van 87 centiliter, werden door de nazaten van Vercel meer dan tweehonderd jaar lang bewaard in een kelder in Arbois, de belangrijkste wijnstad in de Jura. Vin jaune is een typisch product uit die streek.

Of de wijn nog te drinken is? Veilingmeester Philippe Etievant vertelde dat een groep experts in 1994 nog een vergelijkbare fles hadden geproefd uit 1774. Die kreeg een 9,4 waar 10 de hoogst mogelijke score was. Wijnexpert Onno Kleyn denk dat er er een 'goede kans' is dat de kopers de wijn nog kunnen nuttigen. ,,Ik denk dat deze fles te drinken is, gezien het type wijn. Hij oxideert namelijk voor botteling - de oxidatieve smaak is zijn eigenschap - en oxidatie is nu juist de gevaar dat 'gewone' wijnen bedreigt in de tijd.''