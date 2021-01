Oven schoonmaken zonder chemische troep? Kacie legt op TikTok uit wat haar oplossing is

De truc van Kacie, die te zien in haar TikTok-video die duizenden keren is bekeken, bestaat uit drie stappen. Eerst zet de Australische, die schoonmaker van beroep is, de oven aan. Warm maar niet zo heet dat het vet verbrandt, zegt ze in de video die verschijnen onder de naam van haar bedrijf The Big Clean Co. Vervolgens strooit ze baksoda op de oppervlakte waar het vies is. Stap drie is het schrobben met een sponsje. Kies er wel eentje die niet krast, adviseert de professional.