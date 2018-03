Ovenschotel met zoete aardappel en kabeljauw

Bereidinswijze (1 uur):

– Verwarm de oven op 200 °C.

– Schil de zoete aardappels, snijd ze in stukken en kook ze in een pan met water in zo’n 15 minuten heel zacht.

– Bak ondertussen de prei in een koekenpan met een scheutje olie om en om in 10 minuutjes zacht.

– Schenk het water van de aardappels af en prak de aardappels fijn, maak een romige puree met een scheutje kookroom.

– Schep de puree in een kleine ovenschaal en verdeel vervolgens de prei over deze laag.

– Leg hierop de vis, bestrooi met wat peper en zout en giet de rest van de kookroom hierover.

– Strooi tenslotte de kaas over de vis en schuif de schaal de oven in.

– Bak de gratin in 25 minuten gaar, zet de oven eventueel de laatste paar minuten op de grillstand voor een knapperig, goudbruin korstje.