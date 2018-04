Paasrestjes over? Dit kun je ermee doen

Koken & eten Pasen zit er weer op en de koelkast is dus gevuld met restjes. Die hoef je gelukkig niet weg te gooien, want met deze recepten kun je van de overblijfselen weer een feestmaaltijd maken.

Paasstol wentelteefjes

Ingrediënten:

- 2 eieren

- 50 g suiker

- 100 ml melk

- 1 tl kaneel

- 6 sneetjes paasstol

- 25 g boter

Bereidingswijze:

- Meng de eieren met de suiker, de melk en de kaneel.

- Week de sneetjes paasstol in het beslag. Vergeet ze niet te keren, zodat ze overal bedekt zijn met het beslag.

- Smelt de boter in de pan en bak de wentelteefjes in 2 minuutjes aan elke kant bruin en gaar.

- Serveer met poedersuiker en/of kaneel.

Bron: Budgetchef

Cobb salad

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 4 gekookte eieren

- 125 g gerookte spekreepjes

- 150 g cherrytomaten

- 1 bosje radijsjes

- ½ ijsbergsla

- 1 avocado

- 200 g maïskorrels

- 200 g roquefort

- 15 ml witte wijnazijn

- 1 tl gladde mosterd

- 30 ml olijfolie extra vierge

Bereidingswijze:

- Pel de eieren.

- Bak de spekreepjes in een koekenpan krokant en laat uitlekken op keukenpapier.

- Snijd de tomaten doormidden.

- Maak de radijsjes schoon en snijd ze doormidden.

- Snijd de sla in reepjes.

- Maak de avocado schoon en snijd het vruchtvlees in parten.

- Verdeel de sla over een groot bord en rangschik de groenten en de eieren daar per soort bovenop.

- Verdeel de uitgebakken spekjes erover en verbrokkel de kaas erover.

- Meng de azijn, mosterd een beetje zout en versgemalen peper met elkaar en meng er al roerend de olie door.

- Lepel de dressing over de salade.

Powered by 24Kitchen.

Bekijk het originele recept op www.24kitchen.nl

Chocolate chip cookies

Ingrediënten:

- 150 g zachte, ongezouten boter

-125 g lichtbruine basterdsuiker

- 100 g fijne kristalsuiker

- 2 theelepels (10 ml) vanille-extract

- 1 ei

- 1 eierdooier

- 300 g bloem

- ½ theelepel baksoda

- 325 g melkchocola in stukjes (gebruik hier de paaseitjes voor)

Bereidingswijze:

- Verhit de oven tot 170°C.

- Bekleed de bakplaat (bakplaten) met vetvrijpapier

- Laat de boter smelten en weer een beetje afkoelen.

- Doe de bruine en witte suiker in een kom, giet er de iets afgekoelde, gesmolten boter over en klop alles door elkaar.

- Klop er het vanille-extract, het koude ei en de koude eierdooier door tot je een licht, romig mengsel hebt.

- Klop er geleidelijk de bloem en de baksoda door, tot alles goed gemengd is.

- Spatel de chocolade erdoor.

- Schep deegbergjes, van ongeveer 60 ml, op de bakplaat 8 cm van elkaar af.

- Bak de koekjes 15 à 17 minuten in de voorverwarmde oven, of tot de randen lichtbruin zijn.

- Laat ze 5 minuten afkoelen op de bakplaat.

Bron: Nigella Lawson

Brownies

Ingrediënten:

- 200 g (= 5 grote paaseieren)

- 50 g bloem (niet zelfrijzend)

- 20 g amandelpoeder

- 3 eieren

- 130 g suiker

- 130 g boter

Bereidingswijze:

- Laat de chocolade samen met de boter smelten ‘au bain marie’.

- Neem een aparte kom en breek daarin de eieren.

- Strooi er de suiker over en roer los met de garde.

- Schenk het gesmolten mengsel van chocolade en boter bij de eieren met suiker en roer met de garde.

- Weeg de bloem en het amandelpoeder.

- Voeg beide bij het chocolademengsel en roer tot je een egaal browniebeslag krijgt.

- Verwarm de oven voor tot 170°C.

- Beboter je bakblik, en bedek de bodem en de zijkanten met een vel bakpapier.

- Schep het browniebeslag in het bakblik tot je een laag van 2 à 3 cm dik hebt.

- Strijk vervolgens het oppervlak glad.

- Bak het beslag gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven.

- Laat afkoelen en snij in vierkante stukken van 5 cm op 5cm.

Bron: Het Laatste nieuws

Aardappelpuree pannenkoeken met zalm

Ingrediënten (voor 4 personen):

- Restjes aardappelpuree (reken voor 4 personen ongeveer 500 g)

- 2 el gesmolten boter

- 30 g bloem

- 60 ml melk

- 1 ei

- Zout

- Peper

- Olie om in te bakken

- 100 g gerookte zalm

- ½ rode ui

- 1 el kappertjes

- 120 ml zure room (optioneel)

Bereidingswijze:

- Doe de aardappelpuree in een kom en roer los.

- Smelt de boter en voeg toe aan de aardappelpuree.

- Meng de bloem en melk in een andere kom totdat het een glad beslag is.

- Voeg ei en zout toe.

- Voeg het mengsel toe aan de aardappelpuree en mix tot een pannenkoekenbeslag.

- Verhit olie in een koekenpan en schep er drie hoopjes beslag in.

- Bak zo alle pannenkoekjes op middelhoog vuur gaar.

- Beleg elk pannenkoekje met stukjes zalm, kappertjes en ui.

Bron: Food Network