Pand van driesterrenrestaurant De Leest kopen? Vraagprijs: 875.000 euro

Ellen liet eigen varkens slachten: ‘Als laatste avondmaal kregen ze appeltaart’

17 februari Omdat Ellen Willems wil weten wat ze écht eet, is ze sinds een jaar varkenshouder. Vier biggen bracht de culinair journalist van De Gelderlander groot in haar wei. ‘De varkens zijn groot. Ik kijk naar de lege diepvries in de winkel en hak de knoop door. De slachtdatum is geboekt.’