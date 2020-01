Pannenkoek met spruitjes is de lekkerste - vindt ook kinderjury

Je verwacht het niet: een pannenkoek met spruitjes die de harten van kinderen verovert. Toch is dat precies wat er gebeurde bij de wedstrijd Lekkerste Pannenkoek die vandaag werd gehouden op horecavakbeurs Horecava in de RAI Amsterdam.

,,Ik heb gewoon gedaan waar ik zelf in geloof", meldt winnaar Edwin Hollanders van Pannenkoekhuis De Perdstal in Venray vlak nadat hij de beker in ontvangst heeft genomen. ,,Het thema was ‘Hollands hartig’ en dan ga je denken, wat is nou echt Hollands.”

Eerst dacht hij nog aan bloedworst, maar dat vond hij toch iets te Engels en te weinig Nederlands. Hij kwam uit bij de enige echte Nederlandse erwtensoep. Hollanders trok naar eigen zeggen de soep uit elkaar en gebruikt de losse elementen in zijn creatie. Zo bereidde hij een linzencrème en gebruikte hij spek dat hij vooraf zacht pekelde. In het gerecht zit ook speculaas en spruitjes.

Volledig scherm De jonge juryleden wezen - net als de volwassenen - Hollanders aan als winnaar. © Lekkerste Wedstrijden

De voorzitter van de proefjury, Damian van der Reijden, was vol lof over de winnende pannenkoek met name door de verrassende verbindingen tussen de ingrediënten in combinatie met een prachtige presentatie. ,,Wat opviel was het gebruik van een rookstolp om de laatste extra smaakimpuls te geven.”

De kinderjuryprijs werd uitgereikt door Armin, Tycho en Romée. Zij vonden unaniem dat deze pannenkoek eerste moest worden. Opvallend, dat ook de kinderen de pannenkoek het lekkerst vonden, zegt Hollanders. ,,Je denkt: spruitjes, dat zullen ze niet lekker vinden. Maar veel hangt dus af van de presentatie.”



Het recept voor de bijzondere Hollandse lekkernij vind je hieronder.

Recept ‘Hollanders krijg je hem niet’

Ingrediënten

285 ml zuurdesem pannenkoekenbeslag

150 gr buikspek

10 gr spliterwten

10 gr kool

mespuntje speculaaskruiden

2 gr zeezout

5 gr spruiten

1 theelepel olijfolie

50 gr roomboter

100 gr witte kool

25 gr appelstroop



Verder nodig: Kitchen Aid Spatel, pannenkoekenpan, oven, koksmes, bakplaat, snijplank, sousvidebad, steelpan.

Bereiding:

Pekel het buikspek met zout, suiker en speculaaskruiden 12 uur, daarna afspoelen en vacuüm 12 uur laten garen in sous-videbad op 68 graden. Kook de spliterwten en maak een crème van de spliterwten, kool gaar smoren met boter en appelsap. Spruiten schoonmaken en wokken in olijfolie en op smaak brengen met zout en peper. Snij mooie plakken buikspek af en leg deze op een bakplaat, bestrijken met appelstroop en deze 3 minuten verwarmen in oven van 180 graden.

Verwarm de spliterwtencrème en de kool. Bak nu een mooie naturel zuurdesem pannenkoek.

Alles nu mooi op bord leggen en een mooi smaakpalet maken zodat bij iedere hap alles geproefd kan worden. Als laatste kruim van speculaas eroverheen en zeezout.