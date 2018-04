Pannenkoekjes met pekingkip

Ingrediënten (voor 1 persoon): - 150 g kippendijfilet - 1 sinaasappel - 6 el sojasaus - 3 el rijstazijn - 2 tenen knoflook, zeer fijn gehakt - 1 tl Chinees vijfkruidenpoeder - 1 el honing - 2 cm verse gember, geschild en geraspt - 100 g bloem, plus extra om te bestuiven - 1⁄4 tl zeezout - 80 ml heet water - 1 el zonnebloemolie - 1 el sesamolie - 1⁄2 komkommer, in dunne reepjes - 1 lente-ui, in ringetjes - Zeezout en peper

Bereidingswijze:

- Rasp de sinaasappelschil en meng met de sojasaus, rijstazijn, knoflook, het Chinees vijfkruidenpoeder, honing en de gember.

- Doe in een klein pannetje en kook even op zodat het wat stroperig wordt.

- Zeef voor de pannenkoekjes de bloem en meng met het zeezout.

- Voeg het hete water toe en roer goed.

- Kneed 1 minuut met je handen en maak er een bal van.

- Bestuif je werkvlak met bloem.

- Rol 6 pannenkoekjes van het deeg met een doorsnede van 15 centimeter.

- Dek ze af.

- Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan en bak de kippendijfilet in ongeveer 20 minuten gaar.

- Trek de kip in stukken en doe terug in de pan.

- Schep 2 eetlepels van de saus erbij en roerbak een halve minuut.

- Maak een koekenpan zeer heet.

- Kwast de pannenkoekjes in met de sesamolie en bak om en om tot er bruine blaasjes ontstaan.

- Leg wat kip op een pannenkoekje en besprenkel met een beetje van de marinade.

- Leg er wat komkommer en lente-ui op.

- Vouw dicht en eet warm.