Pas op met oude jenever: er zitten wrange en bittere bij

Logisch ook. Geen andere drank liet in het verleden zo zijn sporen achter als ons oer-Hollandse borreltje. Zie alleen al Schiedam. Eind 19de eeuw telde de stad bijna 400 branderijen, van waaruit straffe stooksels tot in de verste uithoeken van de wereld de kelen deden gloeien. Hoewel nog geen handvol distilleerders de ketels warm heeft weten te houden, is Schiedam nog altijd de stad waar in het Nationaal Jenevermuseum - het proeflokaal van vandaag - honderden historische flessen schitteren. En waar erudiete kroegtijgers zoals Rob van Klaarwater zich als een vis in het water voelen. Zet meneer achter een rijtje borrelglaasjes en hij sleurt je vanzelf mee in een bevlogen college over droogleggingen, kolomdistillaten, suikerbietmelasse en houten vaten uit de Limousin.



,,De pestdokters stopten in de 14de eeuw al jeneverbes in hun snavelmaskers'', doceert hij. ,,Jenever is dan ook begonnen als medicinaal drankje. De VOC betaalde een deel van het loon zelfs uit in jenever.''