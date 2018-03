Bereidingswijze (20 minuten):

– Kook de pasta volgens de verpakking.

– Halveer de cherrytomaatjes en zet even weg.

– Snijd de bacon in reepjes.

– Verwarm een klein scheutje olie in een koekenpan en bak de bacon om en om in een paar minuten krokant.

– Giet het water van de pasta af.

– Verwarm weer een klein scheutje olie in de koekenpan bij de bacon en doe de pasta hierin, gevolgd door de tomaatjes. Voeg een flinke snuf peper en zout toe, roer goed door en laat enkele minuten staan.

– Doe dan de pasta in een kom en roer de pesto en de sla erdoor.

– Verdeel de pasta over 2 borden en serveer.