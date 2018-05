Pasta met venkel, peer en blauwe kaas

Dit restaurant brengt het beste van het Oosten en het Westen samen

19 mei Chef-koks Guillaume de Beer en Jaimie van Heije maken elke week een video over adresjes in heel Nederland waar je echt een keer naartoe moet. Deze week bezoeken zij het Chinese restaurant Mei Wah in Eindhoven, waar de chef al ruim 53 jaar in de keuken staat. Dat is te proeven. Guillaume geeft zelfs aan dat hij voor de Kip Kerkhoff makkelijk zes uur in de file zou staan!