Pastasauzen bijna allemaal te zout en te zoet

Uit de vergelijking blijkt dat de sauzen vaak 7,5 gram suiker per 100 gram bevatten. Een van de geteste sauzen, die van Heinz met de naam Spagheroni, bevat zelfs 10 gram. Een klassieke pasta bolognese uit eigen keuken bevat geen toegevoegde suiker. Toch voegen koks vaak suiker toe om de smaak van de saus in balans te brengen vanwege de licht zure smaak van de tomaten. Dan gaat het wel om een kleine hoeveelheid.

Ook op het gebied van zout scoren de sauzen matig. Een kwart van de producenten stopt te veel zout in de pastasaus.

De saus van Plus en die van Markant bevatten 1,27 gram zout per 100 gram, terwijl het maximum dat de fabrikanten zichzelf hebben opgelegd 1,25 gram per 100 gram product is. De maximale dagelijkse hoeveelheid zout is 6 gram.