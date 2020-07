Patat met minder koolhydraten: is dat echt gezonder of zijn het ‘papstaafjes’?

Video Familie Pham diep verdrietig: na twintig jaar moet hun loempia­kraam van het Binnenweg­plein af

14:27 De Vietnamese Loempiakraam MaiSon die al 20 jaar op de Binnenwegplein in Rotterdam staat, moet gedwongen vertrekken van de gemeente. De kraam is de dupe van de nieuwe bouwplannen in de binnenstad. De kraam zou op deze locatie niet meer passen in het straatbeeld. De familie reageert woedend: ,,Waarom moeten wij als enige kraampje weg en mag de rest wel blijven?”