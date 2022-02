Patatje bestellen tijdens het vliegen: dat kan over een paar weken bij honderden vluchten

Fans van de knapperige aardappelstaafjes hoeven zelfs op reis hun favoriete snack niet meer te missen. Op alle vluchten van Transavia, van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Brussel, is vanaf 10 maart friet verkrijgbaar.



,,Ik ben heel benieuwd wat de passagiers ervan zullen vinden”, zegt Laura Heijmann, bij Transavia verantwoordelijk voor het assortiment aan boord. ,,Ik geloof erin en ik denk dat het lekker is voor wie we vervoeren.” Heijmann stelt dat Transavia al langer op zoek was naar een allemansvriend en denkt die in de patat te hebben gevonden. ,,Het is een snack die voor een grote doelgroep aantrekkelijk is.”

De friet is een vinding van schrijver Leon de Winter, die een fervent frietliefhebber is. Hij heeft onder andere een koolhydraatarme versie voor Albert Heijn ontwikkeld. Het idee voor friet in de lucht kwam terecht bij Foodcase International, dat maaltijden en snacks voor zo'n dertig luchtvaartmaatschappijen wereldwijd ontwikkelt. ,,Transavia is een van onze klanten en daar was men meteen enthousiast”, aldus directeur Wilbert de Louw. ,,Ook omdat bij Transavia al de vraag leefde: waarom serveren we geen friet aan boord?”

Friet serveren aan boord is geen makkie

Friet in het luchtruim serveren is geen makkie. Het is gedoe: personeel kan niet de hele tijd de oven in de gaten houden. En de smaak is in het luchtruim anders dan op aarde. Daarom is aan de introductie een uitgebreid traject voorafgegaan. ,,Bij elk product hoort een ontwikkelplan”, legt De Louw uit. ,,We gingen kijken in de testfase naar wat voor aardappelras we zouden kunnen gebruiken. Je doet een vooronderzoek. Het is testen, testen, testen.” Dat gebeurt eerst op de grond met ovens die het cabinepersoneel normaal in vliegtuigen gebruikt, daarna in de lucht. ,,Eind vorig jaar is de friet meegegeven aan twintig crews om op vluchten uit te proberen onderweg”, aldus Heijmann. ,,Elk vliegtuig heeft andere ovens, dus het was een kwestie van proberen.”

De proef was alleen bedoeld voor het personeel. ,,De collega's in de cockpit, die heel kritisch zijn, deden ook mee.” De uitkomst was goed. ,,We waren aangenaam verrast.” Er zit een speciale coating om de frietjes die zorgt voor de zoute smaak. Hierbij is ook rekening gehouden met het smaakverschil aan boord. In de lucht heb je circa 20 procent minder smaak dan op de grond.

Transavia is niet de eerste Nederlandse maatschappij die patat aan boord serveert. Corendon begon er in 2016 mee, maar is er een jaar later mee gestopt. Audrey Denkelaar van Corendon meldt dat het bedrijf ‘vanwege waste management’ niet te veel warme snacks wil aanbieden. ,,Omdat we er dan mee kunnen blijven zitten. We hebben een keus gemaakt op basis van de smaak van onze klanten, en daar bleek het broodje kroket met afstand de favoriete snack te zijn. Die bieden we dus nog steeds aan. Heerlijk oer-Hollands.”

De frietjes die Corendon serveerde, heeft Transavia ook nog geprobeerd. ,,Maar die kregen wij niet krokant. Deze nieuwe wel.” Of het patatje met (je krijgt er een tube luxe mayo bij) voor Transavia een blijvertje is, moet nog blijken. Vier maal per jaar wisselt het assortiment van de producten die passagiers aan boord kunnen kopen.



Vooraf bestellen is niet mogelijk, aldus Heijmann. Hoeveel friet er nodig is schat Transavia in aan de hand van de verkoopcijfers van andere snacks, zoals tosti’s en saucijzenbroodjes. De prijs is 4,50 euro, inclusief mayonaise.

