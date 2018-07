Patissier Hidde de Brabander legt uit hoe je de lekkerste chocolade lava cakes maakt

Chocolade lava cakejes

Bereidingswijze (25 minuten totale tijd):

- Verwarm de oven voor op 170 °C.

- Smelt de boter in een steelpannetje. Hak de chocolade fijn. Klop de eidooiers met de eieren en suiker los tot een luchtig mengsel.

- Voeg de chocolade toe aan de gesmolten boter en laat smelten door de warmte van de boter.

- Giet het chocolademengsel op het eimengsel en spatel voorzichtig door elkaar. Spatel ook de bloem erdoor.

- Vet de vormpjes in met een beetje gesmolten boter en bestrooi de vormpjes aan de binnenkant met een beetje kristalsuiker.

- Draai de vormpjes, zodat de hele binnenkant bedekt is met een laagje suiker. Giet de overtollige suiker eruit.

- Vul de vormpjes tot ¾ met het beslag en bak ze in ongeveer 14 minuten gaar.

- Klop de slagroom luchtig met de suiker en bewaar tot gebruik in de koelkast.

- Serveer de chocolade lava cakes met de slagroom en de rode bessen.