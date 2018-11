Patrick wil knallen op WK Chocolade

Patrick de Vries is met zijn 25 jaar de allerjongste deelnemer op het onderdeel World Chocolate Masters. De Enschedeër won vorig jaar het Nederlands kampioenschap en plaatste zich na diverse voorrondes voor het WK. De Vries timmert flink aan de weg: in 2015 mocht hij zich met het winnen van de Gouden Garde al de beste jonge patissier van Nederland noemen. Zijn geheim? „Oefenen, oefenen en nog eens oefenen’’, zegt De Vries, die in het dagelijks leven werkzaam is als bakker en patissier bij Koopmans in Tubbergen.



Op het WK in Parijs moet de chocoladekunstenaar een vijftal opdrachten uitvoeren. Dat begon gisteren met het maken van zijn eigen chocoladetruffelcake. „Dat is cake die dagenlang vers moet blijven, bijvoorbeeld om te consumeren in het vliegtuig’’, zegt De Vries. Ook waagde de Enschedeër zich gisteren aan het maken van chocoladetruffel.