Pech voor zieken: verse gember moeilijker verkrijgbaar

Koken & etenIn supermarkten is verse gember bijna niet verkrijgbaar. De oude voorraden raken op en de nieuwe lading uit China is nog onderweg.

Mensen die grieperig zijn en hun herstel willen bevorderen met een shotje verse gember moeten goed zoeken. Bij veel supermarkten is nauwelijks verse gember te krijgen. Online is zowel bij Albert Heijn als bij Jumbo alleen biologische gember verkrijgbaar. Daarvoor moet je flink in de buidel tasten. De kiloprijs daarvan is fors hoger dan voor gewone: bij AH 13,27 euro en bij Jumbo 6,98 euro.

,,Dat is erg hoog", vindt Ton Feelders, commercieel directeur van Total Produce uit Rotterdam. Zijn bedrijf importeert jaarlijks zo'n 2,8 miljoen kilo uit China, de dominante speler in gemberland aldus Feelders. ,,Het seizoen eindigt zo eind november dus begin december hebben we de laatste voorraden gekregen.”

De detailhandels is bezig de voorraden weg te werken. En de nieuwe voorraden komen eraan, aldus Feelders. ,,Wat meespeelt is dat de gemberprijs laag was dus importeurs zijn voorzichtig geweest met het inkopen. Ze hebben op de rem getrapt. Dat kan ervoor zorgen dat er her en der tekorten ontstaan.” Dat sommige supermarkten nog hun ‘oude hap’ verkopen, betreurt Feelders. Overigens is de gember niet overal op. ,,Bij PLUS is losse gember gewoon nog voldoende verkrijgbaar", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Op gember maken supermarkten een behoorlijke winst. De prijzen waarvoor Total Produce aan de groothandel en detailhandel verkoopt, liggen rond de 13 euro per kilo. ,,De detailhandel pakt een marge van 25 tot 30 procent. Ze moeten natuurlijk ook schaaltjes maken en er is altijd een deel dat niet wordt verkocht, dat calculeren onze klanten ook in.”

Als de nieuwe oogst binnenkomt, vanaf 14 februari, zal die in het begin duurder zijn dan nu, voorspelt Feelders. Gember is ontzettend populair. Vooral gemberthee is een hit in de horeca, maar er het aantal soorten gemberdrankjes in blik neemt ook toe. Of het helpt tegen verkoudheid of griep is de vraag, maar de Chinese wortel zou ontstekingsremmend werken en helpen tegen misselijkheid.