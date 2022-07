Pepernoten extra vroeg in de supermarkt? Dit zou weleens de verklaring kunnen zijn

Koken & EtenPepernoten in de zomer: sommige Nederlanders ergeren zich er groen en geel aan. Anderen slaan ze alweer in, dromend van de feestdagen. Maar waarom zijn ze er nu wel heel vroeg?

Ja hoor, ze zijn er weer. Op Twitter was het gejuich (en geklaag) over de eerste pepernoten niet van de lucht. Pepernoten lijken nog nooit zo vroeg in de supermarkt te liggen. Volgens pepernotenfabrikant Van Delft is de regel dat in week 36 de winkels volstromen met zakken, zo legde Oscar de Lange vorig jaar uit op deze site. Week 36 begint dit jaar op 5 september. ,,Omdat week 36 niet ieder jaar op dezelfde datum valt, kan het soms wel lijken alsof de pepernoten en aanverwant snoepgoed eerder in de winkels liggen, week 36 valt namelijk het ene jaar in augustus en het andere jaar ‘pas’ in september”, zei De Lange destijds.

Toch zijn er supermarkteigenaren die deze regel graag ontduiken. Dat gebeurde vorig jaar al half juli, toen een Plus-ondernemer in Almelo al pepernoten verkocht. Ook dit jaar past de zomerzon goed bij de winterse lekkernij. Jumbo meldt desgevraagd dat het landelijk beleid is om de pepernoten pas eind augustus, begin september naar de winkels te vervoeren. Het kan echter voorkomen dat ondernemers het product op eigen initiatief eerder inkopen en aanbieden, aldus de woordvoerder. ,,Dan gaat het om franchisers van Jumbo, die binnen grenzen zelfstandig opereren.”

Zelf producten inkopen

Ook Albert Heijn hanteert de grens van eind augustus, begin september, meldt de woordvoerder. Dan begint bij AH het pepernotenseizoen voor alle winkels. Toch hebben sommige franchisers al wel de pepernoten in de handel, weet zij. Die mogen een deel van het assortiment zelf inkopen, zo luidt de verklaring.

Die ondernemers doen dat niet zomaar, zegt supermarktkenner Paul Moers. ,,Het is een trend. In Engeland hangen de kerstballen nu ook al in de winkels. Maar dat is niet het enige. Supermarkten kampen met een buitengewoon moeizame omzet. In coronatijd is die flink gestegen, maar nu zijn de restaurants weer open. Dat scheelt omzet.”

Quote Je gunt je concurren­ten dan het licht in de ogen niet. Het is te gênant voor woorden Paul Moers, supermarktkenner

Daar komt de inflatie bij. GfK meldt maand op maand hogere prijzen voor de producten in de supermarkt. ,,Consumenten zoeken de discounters weer op", weet Moers. ,,Daar hebben vooral supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo last van.” Het is altijd een gevecht, schetst Moers. ,,Je gunt je concurrenten dan het licht in de ogen niet. Het is te gênant voor woorden.”

Toch zit er ook een positief punt aan, aldus de supermarktexpert. ,,We zitten met een oorlog en dan geeft dit toch even een vrolijk moment. Het heeft een smile-effect. Je wordt er toch even blij en gelukkig van, omdat ze ons eraan herinneren dat de feestdagen er weer aankomen, met gezelligheid en cadeautjes.”

