PepsiCo redt zoutjes en chips van de prullenbak met 'verrassingsdoos’

PepsiCo Unwasted gaat vandaag van start. Het initiatief van de wereldwijde snackproducent draait om producten die vanwege de houdbaarheidsdatum niet naar de Voedselbank kunnen, maar nog wel minimaal drie weken eetbaar zijn. Het gaat chips, Dorito's, borrelnootjes, maissnacks en ontbijtgranen. Allemaal producten van merken als Duyvis, Lay's en Quaker die anders tot veevoer zouden worden verwerkt of bij het afval terecht zouden komen. De exacte inhoud van de doos is voor de klanten een verrassing, meldt PepsiCo.

Al die verspilling is onnodig, vindt Wim Destoop, manager Noord-West Europa bij PepsicCo. Daarom is een proef gedaan - onder andere in de populaire TooGoodToGo-app - waarbij bleek dat consumenten wel oren hadden naar de verrassingsdozen. De dozen zijn vanaf vanaag online verkrijgbaar.