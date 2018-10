Perfect katervoedsel: broodje gehaktbal met ui en spekjes

Het was een vervreemdende ervaring. Een tijdje geleden mocht ik in Brabant ’s avonds voorlezen bij een bibliotheek. Mijn auto zette ik in de buurt en goedgemutst liep ik naar het opgegeven adres. Tot mijn verbazing stond daar een enorme feesttent en een obsceen lawaai dreunde mij tegemoet, om precies te zijn Duitstalige stampmuziek vermengd met gelal en gegil. Even was ik in de veronderstelling dat ik in die tent uit mijn boeken zou moeten voordragen, waarop ik mij direct afvroeg of mijn vooraf geselecteerde teksten in die ambiance wel goed zouden vallen.



Ik vergiste me: mijn optreden vond niet plaats in die zwampende kabberdoes, maar in de bovenzaal van het aanpalende multifunctionele cultuurgebouw, al hadden mijn bezoekers - een gezelschap ingetogen lieve lezers - net als ik wel zicht op de lallende bierdrinkers. Met verbazing luisterden we naar de decorumloze herrie onder ons.