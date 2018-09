Piepershow op de Wallen: tien minuten genieten van de aardappel

Koken & etenVeel mensen vermijden de Wallen, maar chefs Freek van Noortwijk en Guillaume de Beer proberen vandaag en morgen de mensen juist naar de Wallen toe te trekken. Waarom? Om de aardappel, oftewel de pieper, in de spotlights te zetten in het verleidelijkste pop-uprestaurant van Nederland: de Piepershow.

De naam van het restaurant is natuurlijk een knipoog naar de peepshow en het principe is dan ook hetzelfde. Je wordt in het intieme, eenpersoons restaurant gedurende tien minuten door de chefs verwend, om vervolgens met een grijns op het gezicht naar buiten te treden. Van Noortwijk en de Beer verwennen hun gasten met een gastronomisch aardappelmenu. De Piepershow werd vandaag geopend door niemand minder dan Katja Schuurman, de verloofde van Van Noortwijk. Zij was ook meteen de eerste gast die in het restaurant mocht plaatsnemen.

Vervolgens werd om de tien minuten een nieuwe gast toegelaten. Het menu bestaat uit drie gangen. Als voorafje krijgt de gast een aardappelsalade met wilde kruiden en mierik, gevolgd door een stoemp van gepofte aardappel en zilte groenten met ragu van krab en XO en ten slotte een hartig dessert, aardappelchips met hangop, ingelegde pruim en zoute karamel.

Freek van Noortwijk was zelf erg tevreden over het verloop van de opening. ,,Het gaat hier natuurlijk om een stunt om de aardappel onder de aandacht te brengen, maar tot nu toe verloopt het allemaal goed. Het is alleen een beetje chaotisch. Maar wij zien de aardappel als een belangrijk ingrediënt, waar je heel veel mooie dingen mee kunt doen. De aardappel is niet alleen smaakmaker maar ook smaakdrager, dus perfect om in gerechten te gebruiken.''

Dat Van Noortwijk en De Beer de aardappel een warm hart toedragen, blijkt wel uit het feit dat een van hun restaurants vernoemd is naar een aardappelsoort: Maris Piper. ,,De aardappel komt de laatste tijd steeds vaker in het verdomhoekje, onterecht vinden wij. De aardappel is zo'n mooi oer-Nederlands product waar je veel mee kunt. Dat willen we laten zien.''