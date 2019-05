Pijnacker heeft ook een mini-veld, maar de meeste asperges komen uit het zuiden

Koken & etenOveral in Nederland komen witte asperges uit de grond, maar het gros van de bedrijven is nog altijd gevestigd in het zuiden van het land. Limburg en Brabant hebben de grootste en de meeste aspergetelers.

Het kleinste veld dat het CBS in zijn nieuwste cijfers over de aspergeteelt noemt, bevindt zich in Pijnacker. De totale oppervlakte van dat aspergeveld is 0,04 hectare oftewel 400 vierkante meter. Als vergelijking: in de gemeente Peel en Maas is het aspergegebied bijna 19.000 keer zo groot: zo'n 758 hectare.

Met dat enorme gebied steekt Peel en Maas (dat bestaat uit Helden, Kessel, Meijel en Maasbree) met kop en schouders boven alle andere gemeenten in Nederland uit, want op nummer twee staat Leudal (ook in Limburg). De aspergetelers kunnen bijna naar elkaar zwaaien, want de twee gemeenten liggen maar zo'n 14 kilometer bij elkaar vandaan. De grond die in Leudal volstaat met asperges is ruim 391 hectaren groot. De andere gemeenten hebben opvallend minder aspergetelers.



Het verst van de dichtbebouwde aspergewereld is Texel. Daar wordt 3,44 hectaren bebouwd met asperges. Ook ook in Deventer, Zeewolde en Heerenveen zitten aspergetelers.

Wil je weten of in jouw gemeente ook asperges uit de grond komen? Dat kun je opzoeken in onderstaande kaart: