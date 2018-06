Pilsje zonder prik? Bierbrouwers in problemen door tekort aan koolzuurgas

Paniek in bierland! Na berichten uit Moskou, tijdens het WK de voetbalhoofdstad van de wereld, dat onverzadigbare voetbalfanaten bijkans de complete Russische biervoorraad hebben weggezopen, luidt nu Groot-Brittannië de noodklok. Het koolzuurgas in Noord-Europa raakt op en dus zitten we, met een hittegolf voor de deur, met bier én fris zonder bubbels.

Gavin Partington, directeur-generaal van de British Soft Drinks Association, zegt in het branchetijdschrift Gasworld dat er door de tijdelijke sluiting van diverse productielocaties een tekort aan koolstofdioxide is ontstaan. De grootste producenten van de scheikundige verbinding tussen een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O) staan in Engeland, Noorwegen, Frankrijk en Nederland.



Vooral de makers van koolzuurhoudende dranken, zoals bier en frisdrank, zijn daarvan de dupe. Koolstofdioxide is niet alleen verantwoordelijk voor de belletjes in je glas bier, maar het gas levert ook de druk waarmee het goudgele gerstenat uit de tap spuit. ,,Europa kampt met het grootste leveringsprobleem van koolstofdioxide van de laatste decennia'', zegt Partington.

Jaarlijkse drooglegging

In Europa zijn op dit moment vijf producenten van het prikkelgas, dat feitelijk een bijproduct is van de fabricage van kunstmest, niet in bedrijf. De fabrieken sluiten in het voorjaar voor onderhoud, omdat de vraag naar fertilizers op basis van ammoniak in het najaar stijgt. Technische malheur speelt de duur van de noodzakelijke onderhoudsstop nog eens extra parten.



De hoge prijs van aardgas, de grondstof voor ammoniak, helpt ook niet echt mee. Marges zijn voor de producenten te klein, waardoor de jaarlijkse 'drooglegging' nog eens wordt verlengd. Met de Wereldkampioenschappen Voetbal en het aanhoudende warme weer in Europa een wel erg ongelukkige timing. Drankenproducenten zitten met de handen in het haar

'Kunnen zien aankomen'