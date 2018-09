Pindakaas & banaanwafels

Bereidingswijze (bereidingstijd 10 minuten):

- Verwarm je wafelijzer volgens de instructies.

- Je moet zelf maar kijken wat je de fijnste stand vindt om te bakken! Ik had mijn wafelijzer op zijn heetst gezet en dat werkte prima en super snel.

- Prak voor het beslag de banaan tot een papje.

- Het hoeft niet helemaal gepureerd te worden maar zorg ervoor dat grove stukken niet meer zichtbaar zijn.

- Voeg vervolgens het ei, de zonnebloemolie, pindakaas, suiker en volle melk toe.

- Klop het geheel even met een garde tot de ingrediënten zijn vermengd.

- Voeg dan de droge ingrediënten aan het beslag toe en roer dit met een garde tot een beslag dat dikker is dan pannenkoekbeslag.

- Schep met een soeplepel steeds een halve lepel van het beslag in per vormpje in het wafelijzer.

- Het ijzer zorgt er vanzelf wel voor dat het beslag wordt verspreid, dit hoef je dus niet te doen.

- Doe het wafelijzer dicht en bak de wafels in 4 à 5 minuten goudbruin en gaar.

- Serveer de wafels als ze lauwwarm zijn en desgewenst met maple syrup, extra banaan en extra pindakaas.