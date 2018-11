Pioppi-dieet helaas niet zo gezond als het lijkt

Er zitten best goede elementen in het dieet, dat nu al zes weken bovenaan de lijst met bestverkochte boeken in Nederland prijkt. ,,Het is deels mediterraan’’, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. ,,Er wordt geadviseerd om veel groente, fruit en vis te eten. Dat is natuurlijk prima.’’ Deze adviezen geeft het kenniscentrum zelf immers ook.

Er is één maar. Want het dieet, dat is geïnspireerd op de voedingswijze van de inwoners van het Italiaanse dorp met die naam, schrijft ook minder gezonde voedingsmiddelen voor. Zo is er geen limiet op vlees, krijgen volgers het advies om kokosvet te eten en rode wijn te drinken. En je mag wel tien eieren per week.

Quote Koolhydra­ten uit bijvoor­beeld volkoren­brood zorgen voor verzadi­ging, waardoor je minder snel grijpt naar ongezonde tussendoor­tjes Patricia Schutte, Voedingscentrum Koolhydraatrijke producten staan in het dieet van cardioloog dr. Aseem Malhotra en Donal O’Neill op de lijst van verboden producten: brood, pasta, rijst en aardappelen, frisdrank, vruchtensappen, honing. ,,Het Pioppi-dieet is door het vermijden van alle graanproducten en het toevoegen van producten als kokosolie geen typisch mediterraan dieet’’, zegt Schutte.



Onverstandig om alle koolhydraten te schrappen, vindt zij. ,,Want koolhydraten uit volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta bijvoorbeeld, zorgen voor verzadiging, waardoor je minder snel grijpt naar ongezonde tussendoortjes.’’

Bovendien: die kokosolie en roomboter bevatten veel verzadigd vet dat het LDL-cholesterol in het bloed verhoogt. En dat is niet goed voor de bloedvaten. Het advies van het Voedingscentrum is daarom om in plaats van kokosolie en roomboter te kiezen voor zachte en vloeibare vetten, zoals olijfolie, zonnebloemolie en vloeibaar bak- en braadvet.



Een ander 'knelpunt’ is het principe van diëten. Elk type dieet waarin je minder energie binnenkrijgt dan je gebruikt, zal zorgen voor gewichtsverlies, beargumenteert het Voedingscentrum, dus óók een dieet dat koolhydraten maar mondjesmaat toestaat. Maar als mensen ermee ophouden, dan zitten de kilo's er zo weer aan, aldus Schutte.



De uitgeverij meldt achter het dieet te blijven staan.