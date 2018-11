Pita bruschetta met tomaat en oregano (of verse za’atar)

Koken&Eten Hagelslag, ook lekker in tomaten­soep of op blauwe kaas

9 november Wat is er lekkerder dan een boterham belegd met een dikke laag boter en hagelslag? Het is voor veel Nederlanders het favoriete ontbijt. Maar met hagelslag kun je zoveel meer dan alleen brood of beschuit versieren. Brownies, flammkuchen, tomatensoep of zelfs een bloemkoolrisotto zijn volgens Jennifer Foster en Lianne Koster prima te combineren met het strooisel. De twee schreven een boek vol met hagelslagrecepten. Het Hagelslag Boek is vanaf vandaag te koop.