Pizza met een pesto van cavolo nero, champignons, olijven en buffelmozzarella

'Wietwijn' kan best eens een hit worden

9:32 Wietwijn is al verkrijgbaar in Californië, maar ook in ons land is nu ook wijn met cannabidiol (CBD) verkrijgbaar. De importeur van de cannabiswijn ziet het aantal verkooppunten groeien en zijn klanten zijn volgens hem enthousiast. ,,We gaan ook met bier beginnen.''