Pizza of patat? Andrea (25) wil eens wat anders en zet een keten van Indonesische dorpstoko's op

Deze maand opent de jonge Hoeksche Waardse voor het eerst een zaak buiten Zuid-Holland. In het Brabantse Zevenbergen om precies te zijn. Ze is er enthousiast maar tegelijkertijd nuchter over. ,,Het is vanuit hier ongeveer 25 minuten met de auto, net zoveel als naar Rotterdam maar dan de andere kant op.’’ De Fonkert maakt de stap naar Noord-Brabant samen met Sam Oosterveer. Hij heeft een verleden bij The Harbour Club Rotterdam en zal het gezicht worden van deze vierde Le Toko. ,,Zevenbergen is heel leuk. Het is een actief dorp met een mooi centrum. We kregen vrolijke kaartjes van onbekenden toen bekend werd dat Le Toko daar zouden openen!’’