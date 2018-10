'Pizza's en patatzakken moeten kleiner in Groot-Brittannië'

Obesitas bij kinderen komt steeds vaker voor in Groot-Brittannië. De oplossing om kleinere porties te gaan serveren is een goede idee, vindt de Vlaamse diëtiste Tanja Callewaert. ,,Het is een goed idee om porties te verkleinen, omdat mensen toch sowieso ongezonde voeding eten", legt Callewaert uit. ,,Uiteraard gaan we niet aanraden om pizza te eten, maar je kan het tegenwoordig niet meer wegdenken uit onze leefwereld. Als we dat eten gaan verbieden, dan krijg je het omgekeerde effect en gaan kinderen het juist eens zo graag willen eten."