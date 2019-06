Pizza uit Brabant door de verse bodem ‘net zo goed als in Italië’

De productielijn wordt momenteel geïnstalleerd en beproefd. In de loop van deze maand moeten er in het Brabantse Liessel pizzabodems worden gebakken die de vergelijking met die van Italiaanse fabrikanten kunnen doorstaan. ,,Uitgangspunt was dat we bodems van minimaal dezelfde kwaliteit kunnen leveren”, vertelt Gijsbers.



Hij weet dat het is gelukt. Nieuwe klanten zijn al gevallen voor de smaak van deze pizza. ,,Een klant die we jaren geleden zijn kwijtgeraakt, hebben we weer terug. Hij heeft de Italiaanse bodems en onze nieuwe bodem geproefd en die van ons was de lekkerste.”