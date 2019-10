Pizza van Manon (31) is wereldwijd te koop: ‘Ik heb maanden geploeterd’

Manon van Essen (haar functie is ‘Head of Pizza’) begon op haar twintigste haar eerste onderneming. Ze ontwikkelde de handwriting-app die handgeschreven letters omzet in digitale versies. Na vier jaar besloot ze dat een teruggetrokken en nerdy bestaan als app-ontwikkelaar niets voor haar was. Haar tweede onderneming, een sushi-stand in de Amsterdamse Foodhallen, bracht niet het gehoopte succes: ze zag de rijen slinken, terwijl die voor de pizzastand groeiden. Ze rook een nieuwe kans.