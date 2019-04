Pizzafestival moet van de hoofdstad eventjes Napels maken: ‘Wij gunnen mensen goede, authentieke pizza's’

Moet je voor een pizzafestival niet in Italië zijn?

,,Ja, als je het grootste pizzafestival ter wereld wil hebben moet je inderdaad naar Napels. Daar hebben ze over een aantal dagen verspreid duizenden mensen in een soort pizzastraat, waarbij je het allerbeste kunt proeven. Onze visie is een beetje om Amsterdam het Napels van Nederland te maken. We willen dit volgend jaar, mits het dit jaar goed gaat, een stuk groter aanpakken.”



Wat is dan nog groter?

,,Nou, we zitten nu op zo’n 5000 man. We zijn toch wel aan het kijken of we richting de 8000 kunnen gaan. Ook nog naar een winterconcept, maar goed, dat staat nog niet vast.”



Dan gaat het nu wel al goed met de kaartverkoop, als jullie dit zeggen voordat de eerste editie is geweest.

,,Ja dat gaat redelijk goed. We hebben er enorm veel vertrouwen in. Je ziet met foodfestivals dat in de laatste maand het allemaal los gaat lopen. Wij zijn er van overtuigd dat er veel mensen onze pizza's zullen komen eten.”



Op de site noemen jullie het een ‘écht Italiaanse festijn’, wat maakt het écht Italiaans?

,,Onze pizzabakkers zijn Italiaans, we hebben één Amerikaans-Italiaanse stijl, dat is meer een New York-stijl. We hebben een zesdelige documentaire gemaakt over pizza. Daar zie je onze eigen pizzabakkers praten over de traditie, geschiedenis, het deeg en de ingrediënten. We willen de ambacht erachter laten zien.”



Dus de ingrediënten die jullie gebruiken komen uit Italië?

,,Ja, onze pizzabakkers importeren hun producten zelf uit Italië. De wijnen die worden geserveerd komen ook uit Italië.”



Zijn ze net zo lekker als in Napels?

,,Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Ik ben wel eens in Napels geweest maar mijn referentiekader is niet zo groot. Ik was toen namelijk 12. Maar als ik mijn Italiaanse collega’s moet geloven hebben wij de beste kwaliteit pizza’s.”



Hoeveel pizza’s verwachten jullie dat er worden gegeten?

,,Wij zijn er vanuit gegaan dat iedereen ongeveer een halve pizza eet. Maar goed, de hoop is natuurlijk dat iedereen veel proeft. Je kan pizzapunten of hele pizza’s halen en deze ook nog combineren met wijn.”