Plaattaart lorraine

Bereidingswijze (40 minuten):

– Verwarm de oven voor op 200 °C.

– Rol het bladerdeeg uit, vouw de randen iets naar binnen en prik de bodem her en der in met een vork.

– Besmeer de bodem licht met de crème fraîche.

– Was en snijd de prei in ringen.

– Verwarm een eetlepel olie in een koekenpan en voeg de spekreepjes toe. Bak even om en om en voeg dan de prei toe. Bak weer om en om, zet het vuur lager en laat enkele minuten staan zodat het vocht uit de prei iets kan verdampen.

– Schep het prei-spek mengsel over de bladerdeegbodem en maak af met de geraspte kaas.

– Schuif de plaattaart de oven in en bak zo’n 25 minuten.