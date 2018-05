Plaattaart van filodeeg

Bereidingswijze:

- Verwarm de oven voor op 180°C.

- Schil de bietjes en snijd ze in hele dunne plakjes. Dit gaat het makkelijkst met een mandoline maar kan ook met een scherp mes.

- Doe de bietjes in een kom en voeg een scheutje olijfolie en het sap van een halve citroen toe.

- Breng de bietjes op smaak met peper, zout, wat gedroogde tijm en een geperst teentje knoflook.

- Meng even kort.

- Neem een vel filodeeg en bestrijk deze met olijfolie.

- Plak er een tweede vel bovenop.

- Bestrijk deze ook met olijfolie en plak er nog een laag op.

- Herhaal dit ook met het laatste vel.

- Bestrijk ook de bovenkant lichtjes met olijfolie.

- Leg de (4 laagjes) filodeeg op een bakplaat bekleed met bakpapier.

- Verdeel de plakjes biet over het filodeeg.

- Vouw de randjes naar binnen.

- Snijd de halloumi in stukjes en verdeel deze over de taart.

- Bak de plaattaart in ongeveer 20 minuten goudbruin. Wordt de bovenkant iets te donker? Dek deze dan af met wat aluminiumfolie.

- Rooster de pijnboompitten kort in een droge koekenpan.

- Garneer de plaattaart met de pijnboompitjes.