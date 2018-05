Plakkend citroensap? Zo houd je handen schoon met gemak

Populaire YouTubekok Donal Skehan: Jamie Oliver was mijn grote inspirator

14:09 De Ierse tv-kok Donal Skehan was nooit begonnen met koken als Jamie Oliver er niet was geweest. ,,Mijn eerste kookboek was van hem, zonder hem was ik nooit mijn eigen YouTubekanaal begonnen. Hij is een grote inspiratiebron voor mij.''