Plantaardige proteineshakes bevatten kankerverwekkende stof

Experts over zelf brood bakken: koop in elk geval geen broodmix

Zit er nou puur of wit in een roze paaseitje? Met dit overzicht grijp je niet meer mis

Ethyleenoxide is een gevaarlijke stof die wordt gebruikt in desinfecteer- en schoonmaakmiddelen en die in de Europese Unie officieel niet of zo weinig mogelijk in voedingsmiddelen mag voorkomen. Op de site van Body & Fit is de waarschuwing ook te vinden.