Platte oester krabbelt op

In 2010 leek het er nog op dat de platte oester - de enige inheemse oester in Europa - volledig uit de Nederlandse en Belgische kustwateren zou verdwijnen.

Sindsdien herstelt de populatie weer en is het aantal waargenomen schelpdieren in onderzoeksprojecten onder water bijna vervijfvoudigd. Daarmee is de platte oester vrijwel terug op het niveau van 1997.

De platte oester is de afgelopen halve eeuw sterk achteruitgegaan. Het begon met de strenge winter van 1962-1963: in combinatie met de toen welig tierende oesterziekte bracht die een zware slag toe. Introductie van de Japanse oester leidde in de jaren 80 van de vorige eeuw voor verdere verdringing van de platte oester.

Kwetsbaar