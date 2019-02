Pluimveehouder over beelden ‘horrorschuur’: ’s Nachts ziet zo’n stal er meteen overvol uit

Volledig scherm Roy Tomesen © Jan Ruland van den Brink Het eierbedrijf van Roy Tomesen in Doetinchem heeft 140.000 leghennen in vijf schuren. De hennen in de nieuwste schuur produceren vrije uitloopeieren met twee Beter Levensterren, het dierenwelzijnskeurmerk van de Dierenbescherming. Zijn twee scharrelschuren hebben één Beter Levenster. ,,En dan heb ik nog twee schuren die Animal Rights horrorschuren noemt.’’

,,Je kan eindeloze discussies houden over hoe een dier moet worden gehouden. Maar de basis is dat een dier op een bedrijf het goed moet hebben, anders zal ze ook niet produceren. Een kip is geen machine. Als die zich niet goed voelt, legt ze minder eieren en heb ik minder opbrengst.’’

Hebben uw kippen een goed leven?

,,Wanneer hebben kippen het goed? Mijn ouders zijn dit bedrijf begonnen met legbatterijkippen. Die hadden een prima leven, maar dat is erg lastig om uit te leggen. Ze zaten in kooien van 50 bij 60 centimeter met vijf kippen bij elkaar. De kippen waren altijd gezond en produceerden prima. De legbatterij mag niet meer. Nu houden we kippen in schuren en produceren we scharreleieren zonder Beter Levenster. Maar ik sta voor 300 procent achter deze methode.’’

Hoeveel vierkante meter hebben de meeste kippen?

,,Bij ons zitten de hennen met negen op een vierkante meter. Dat vinden mensen niet ruim. Maar iedereen vergeet dat we allemaal eieren eten van kippen uit legbatterijen in Azië of Oekraïne. Mayonaise en goedkope koeken worden gemaakt van eieren van die kippen. De Nederlandse landbouw heeft hogere standaarden dan waar ook ter wereld, des te hypocrieter is het dat de eieren die hier verboden zijn, via de achterdeur gewoon binnen komen. En die eten we dus allemaal!’’

Wat kunnen consumenten doen aan dierenwelzijn?

,,Het welzijn van kippen zou er bij gebaat zijn als alle eieren die we eten aan dezelfde welzijnsstandaarden voldoen als die van de Nederlandse kippen. Dat zou al een goede stap zijn om welzijn van kippen ook in het buitenland te veranderen. Vanaf daar kunnen we in een open discussie als samenleving verder kijken naar verbeterpunten. Maar welzijn kost de consument wel geld.’’

U heeft sinds kort een stal met vrije uitloop. De kippen hebben allemaal vier vierkante meter weide buiten. Waarom heeft u deze investering gedaan?

,,Dat is echt gedaan vanuit de vraag van de markt. De supermarkt vraagt naar eieren met twee of drie Beter Levensterren, dus wij willen daaraan voldoen. Ik vind het als boer ook mooi om te zien. Maar of het nu beter is voor de kip? Dat betwijfel ik echt.’’

Hoeveel kippen liggen bij u dood in de stal?

,,Van alle kippen gaat 3 tot 5 procent voortijdig dood. Ze blijven normaliter tot ze ongeveer 2 jaar zijn, maar niet iedere leghen haalt dat. Dat kan komen door stress, als ze ergens van schrikken. Of ze vliegen ergens tegenaan. Of ze worden ziek. Die kippen ruim ik natuurlijk zo snel mogelijk op, maar het kan best zijn dat ik er een mis die een dag blijft liggen.’’

,,Ook hier kun je zo’n film maken. Ook hier ligt weleens een dode kip. Overdag ziet het er mooier uit met alle levendigheid. Kippen die je ’s nachts met een lamp overvalt, hebben stress en kruipen meteen dicht bij elkaar om bescherming te zoeken. Dus ja, dan ziet zo’n stal er meteen overvol uit.’’

Bent u bekend met de gefilmde bedrijven?

,,Het bedrijf in Groesbeek stond in de sector al bekend als problematisch. Ze hadden de zaken financieel niet op orde en in de schuur waren excessen. De pluimveesector en controlerende instanties hebben ervoor gezorgd dat de schuur is leeggehaald en de deur op slot ging. Tegen de tijd dat die beelden werden uitgezonden, was de bewuste schuur al leeg.’’