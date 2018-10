Zelf paddenstoelen plukken? Doe het niet!

De Keuringsdienst van Waarde maakte een lijstje van vijf soorten die je wel kunt plukken in deze periode van het jaar: eekhoorntjesbrood, cantharel, oesterzwam, sponszwam en eikhaas. ,,Voor eekhoorntjesbrood geldt: je moet hem kennen. Sommige soorten lijken erop. Zit er daar een van tussen je andere paddenstoelen, dan is je hele gerecht oneetbaar, zo bitter'', zegt Vaessen. ,,De oesterzwam is relatief safe. De sponszwam: daar kun je weinig verkeerd aan doen, maar ze kunnen heel mooi groot worden. Doodzonde om ze weg te halen.''



Bij de cantharel moet je oppassen voor de valse cantharel, vindt de expert. ,,Die ziet er ongeveer zo uit, maar in de pan blijft er niets van over dan een dun vliesje. En voor de eikhaas geldt dat je niet erg fout kunt gaan. Op voorwaarde dat je hem kent.''



Eentje plukken is natuurlijk niet zo erg, relativeert Vaessen. ,,Maar grootschalig plukken, daar zijn we als vereniging geen voorstander van.'' De beheerder van het bos staat plukken meestal niet toe, maar het is lastig om de regels te vinden, weet Vaessen. ,,Dat is niet te controleren, inderdaad.''