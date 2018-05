Pluk zelf superfood uit de natuur

Gelukkig zijn er veel planten die goed herkenbaar zijn en die je zonder risico kunt meenemen, zoals brandnetels, paardenbloemen en madeliefjes. Paddenstoelen oogst ik zelf nooit. Dat zou ik ook niet zonder gids doen. Het risico is te groot.’’



Wat is een goed seizoen om te plukken? ,,Zelf pluk ik het liefst in het voor- en najaar. In het voorjaar is er nog veel jong, vers blad. In het najaar komen er bessen, noten en tamme kastanjes bij. Heerlijk. Natuurlijk is de zomer ook een goede pluktijd, met veel eetbare bloemen, maar dan zijn de bladeren al wat verder.’’



Waar ga je dan heen? ,,Ik pluk graag rondom de stad, daar staan vaak wilde gewassen die je kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in parken, op de dijk en aan de randen van het bos. Bij het Amstelpark in Amsterdam groeit veel wilde marjolein en sint-janskruid. Maar wildplukken kan ook in je eigen achtertuin, in het bos, in de duinen - bijna overal.’’