Plus, Lidl en Jumbo: genomineerden van de Gouden Loeki 2018

Er zijn vier nominaties in de wacht gesleept door drie grote supermarktketens Plus, Lidl en Jumbo. Deze vier (kerst)reclames zijn de favoriet van het publiek.

In totaal zijn er tien genomineerde reclamevideo's, van onder andere Plus, Lidl en Jumbo. Ook fabrikanten Calvé Pindakaas, Heineken en fastfoodketen McDonald’s behoren tot de genomineerden. Op 24 januari wordt bekendgemaakt wie de uiteindelijke winnaar is en wie naar huis gaat met de Gouden Loeki 2018.

Mensen kunnen thuis stemmen via de site van Ster. Dit kan tot en met volgende week dinsdag. De andere vijftig procent is in handen van het GFK-panel. ,,We hebben gemerkt dat sommige finalisten een grote achterban hebben en een groot gedeelte van de stemmen daar vandaan komt. Het GFK-panel is een afspiegeling van de Nederlandse samenleving’’, zegt Maureen Nijssen, woordvoerder van Ster. ,,De Gouden Loeki is en blijft een publieksprijs.’’

Omstreden

De supermarkten zijn elk genomineerd met hun kerstcommercial, waar elk jaar weer tonnen aan uitgegeven wordt, volgens Jacques Kuyf, partner en mede-oprichter van mediabedrijf Dewynters. De kerstreclame van Plus, waarin een gezin het graf van oma bezoekt en kerst viert, is omstreden. De experts zijn eigenlijk niet heel lovend: ,,Een tranentrekker’’, zei neuromarketingexpert Martin de Munnik. ,,Het begint met de dood. Op een kerkhof. Terwijl uit onderzoek blijkt dat commercials met de dood erin zorgen voor een gevoel van angst. Daar moet je proberen bij weg te blijven.’’

Dood kan ook emotie teweegbrengen. Volgens Nijssen is emotie nou net wat een reclame doeltreffend kan maken. ,,We merken vaker dat een reclame beter scoort als er een beetje emotie in zit. De winnaar van vorig jaar, Albert Heijn, had dit jaar een algemenere insteek. Misschien is dat de reden dat ze nu minder scoren.’’ In de AH-commercial staat heel de maand december in het teken van gezelligheid met het gezin, met opa en oma, met het hondje en met collega’s en vrienden. ,,Heel slim om heel de maand te pakken’’, zei reclame-expert Kuyf eerder. Toch heeft het geen nominatie opgeleverd.

Feestelijk en vrolijk

De kerstcommercial van Jumbo is feestelijk en vrolijk. Een hele lijst bekende Nederlanders, maar ook onbekende Nederlanders viert feest. Experts waren te spreken over deze reclame. Ook het publiek vond deze commercial blijkbaar leuk.

De kerstcommercial van Lidl met Beau is ook genomineerd. De experts waren minder te spreken over deze reclame, vanwege slecht acteerwerk, op Beau na. De andere commercial van Plus die genomineerd is heeft de naam: Goed eten is samen eten. In deze reclame zie je een opbloeiende vriendschap tussen een jongen uit Syrië en een jongen uit Nederland, die eten delen.