Plus plaatst ongezonde snacks uit het zicht van kinderen

Op deze manier wil Plus de fabrikanten van de snacks aansporen hun verpakking aan te passen. De Alliantie Stop Kindermarketing is blij met de stap van Plus, die als eerste de calorierijke snacks uit het zicht van jonge kinderen plaatst. De belangenorganisatie bestrijdt het gebruik van kinderidolen op ongezonde snacks.

De alliantie noemt het ‘een stap in de goede richting van het helemaal stoppen met kindermarketing van ongezonde producten’ en hoopt dat producenten het initiatief breder aanpakken zodat animatiefiguren helemaal verdwijnen van producten buiten de Schijf van Vijf.

Foodwatch, die al tijden ageert tegen kindermarketing, vindt het een 'interessante stap van Plus'. ,,Het laat zien dat ook binnen de branche het geduld op begint te raken met voedingsfabrikanten die zich niet houden aan de belofte om kinderidolen van ongezonde producten te halen'', laat actievoerder Sjoerd van de Wouw weten. ,, Die belofte is al in 2016 gedaan maar wordt nog steeds door veel fabrikanten niet waargemaakt.''

Junkfood

Het stoort Foodwatch 'buitengewoon' dat het kabinet de belofte van de voedingsindustrie luidkeels bejubelde, zoals Van de Wouw het omschrijft. ,,Maar geen actie onderneemt nu de voedingsindustrie deze belofte stilletjes niet nakomt. Het kabinet hoort hier de regie te nemen en kindermarketing van junkfood te verbieden. Supermarkt Plus laat zien dat inmiddels ook binnen de sector wordt erkend dat maatregelen nodig zijn.''

Albert Heijn volgt het voorbeeld van Plus niet. ,,Het is de vraag of het zinvol is'', merkt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh op. ,,Als je een schap met bijvoorbeeld Haribo-producten horizontaal presenteert in plaats van verticaal, dan valt het alleen maar meer op. Boven 1,20 meter is de ooghoogte van volwassenen en die doen de boodschappen.''