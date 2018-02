Plus waarschuwt dat in paaseitjes... ei is verwerkt

Mensen die gevoelig zijn voor ei kunnen een allergische reactie krijgen door het eten van deze paaseitjes. Het ei zit in paaseitjes met advocaatvulling. Plus roept de zakken terug, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

,,Er zijn eitjes met advocaatvulling tussen de massieve eitjes terecht gekomen’’, stelt Plus in een persbericht. ,,We raden consumenten met een ei-allergie aan het product niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. Uiteraard krijgt u hier het aankoopbedrag retour.’’

Volgens de Stichting Voedselallergie is 2 procent van de kleine kinderen allergisch voor ei. Wie allergisch is, kan bij het eten van producten met ei erin klachten krijgen aan de luchtwegen en het maagdarmkanaal. In sommige gevallen kan iemand in een shock raken. Medisch ingrijpen is dan noodzakelijk. Plus Supermarkten biedt zijn verontschuldigingen aan voor het incident.