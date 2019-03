Plus weer duurzaamste supermarkt

Supermarktketen Plus is voor de vijfde keer op rij verkozen tot de Meest Verantwoorde Supermarkt. Dat heeft de keten vandaag bekendgemaakt. De winkelketen scoort gemiddeld 7,47 op negen onderzochte criteria zoals duurzame handel, gezondheid en klimaat.

Bij het jaarlijkse onderzoek van GfK worden de supermarktketens door bijna 5.000 consumenten beoordeeld op negen duurzame aspecten: klanten en maatschappij, gezondheid, duurzame handel, klimaat, lokale betrokkenheid, fairtrade, voedselverspilling, dierenwelzijn en medewerkers.



In een persbericht meldt Joop Holla van onderzoeksbureau GfK dat de focus van Plus op goed eten scoort. ,,Maar ook de Laagblijvers (groente en fruit is recentelijk sterk in prijs verlaagd, red.) zorgen ervoor dat Plus een hoogvlieger is geworden.: Het aspect waarop de keten het onderscheid maakt, vindt Holla, is de lokale betrokkenheid. ,,Daarin loopt Plus een heel stuk voor op haar concurrenten.”

Imago

Eric Leebeek, commercieel directeur PLUS Retail is blij met de erkenning. Het is de verdienste van de ondernemers en hun teams. ,,We hechten waarde aan de feedback van consumenten en gaan kijken waar we nog meer verbeteringen door kunnen voeren.”



Het nog gezonder en duurzamer maken van het assortiment krijgt volgens Leebeek voorrang. ,,Dat geldt ook voor minder en duurzamer verpakken.”

Marktaandeel

Retailexpert Paul Moers zei onlangs tegen deze site dat het verlagen van prijs voor de keten een noodzakelijke stap was omdat de prijzen aan de hoge kant zijn. ,,Plus blijft hangen op een marktaandeel van 6,4 procent en dat is jammer, want het concern verdient meer. Plus heeft een duidelijke positionering met lekker eten.’’