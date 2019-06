Populair trappistenbier vliegt de abdij uit: in een uur uitverkocht

Het trappistenbier is normaal gesproken mondjesmaat door particulieren te krijgen. Normaal ging dat altijd via de abdij zelf, via een biertelefoon. Maar dat inbellen via de biertelefoon was praktisch niet meer werkbaar voor de monniken. Via de webshop is het makkelijker malafide aankopers te weren, was de gedachte.



Klanten moeten zich voortaan eerst registeren en een profiel aanmaken. Wie inlogt, komt in een ‘wachtkamer’ terecht. Daarbij krijgen consumenten die al lang geleden een bestelling hebben geplaatst voorrang op mensen die recenter een krat bestelden.



Bierliefhebbers hebben massaal ingelogd, want bestellen was alleen mogelijk voor wie veel geduld had. ‘De wachttijd kan oplopen tot 60 minuten en meer’, zo stond urenlang op de site lezen. Met daarbij de waarschuwing: ‘Ververs deze pagina niet, het kan invloed hebben op jouw plaats in de wachtrij.’ Even een pauze nemen was ook risicovol, want je bestelling wacht niet op je, zo luidt de tekst van de monniken. ‘Let op, eenmaal geselecteerd heb je slechts 10 minuten om je bestelling af te ronden.’



Veel klanten lukte het helemaal niet om te bestellen. De verkoop ging vanmiddag om 13.00 uur van start en zou duren tot 17.00 uur. Het bier was om 14.00 uur echter al uitverkocht. ‘Sorry, al ons beschikbaar bier is reeds verkocht’, kregen fans te horen die een bestelling wilden plaatsen.