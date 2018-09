Populaire Dunkin' Donuts gaat zonder Donuts verder

De verandering is gepland voor januari. Vanaf dan komt de nieuwe naam op servetjes, dozen en reclame-uitingen in Amerika. De vestigingen in het buitenland volgen snel daarna. Dunkin' Donut, dat 68 jaar bestaat, heeft wereldwijd meer dan 12.500 filialen in 46 landen. Het logo met het kenmerkende oranje-roze blijft in dezelfde kleur maar krijgt een andere lettertype.



In Nederland doet de keten het goed. Deze maand gaan nieuwe vestigingen open in Utrecht, Amstelveen, Roermond en Den Haag. Ook kijken Dunkin' Donuts en de NS naar andere mogelijke vestigingspunten.