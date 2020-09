Populaire ‘exotische’ bonen komen steeds vaker gewoon van eigen bodem

Deze bediening verdient respect én een beetje geduld: ‘Het zijn bijzondere mensen’

13 september Klanten van Brownies & downieS in Woerden reageren soms geïrriteerd als medewerkers met een verstandelijke beperking de bestelling een beetje laat brengen of als iets niet helemaal goed is gegaan in de keuken. Mede-eigenaar Marjolein de Schipper wil meer begrip voor haar bijzondere collega’s. Hierbij een hart onder de riem voor het personeel van Het Schoutenhuis in Alphen, Juuls in Gouda en Brownies & downieS in Woerden.