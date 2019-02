Populaire groene Kitkat komt naar Nederland

Chocolademerk Nestlé heeft bekend gemaakt dat de groene versie van Kitkat vanaf volgende week in Nederland verkrijgbaar is. De chocoladereep met groene matchatheesmaak.

De repen zijn vooralsnog bij AH to go te koop, daarna volgen andere verkooppunten. De lancering volgt op een vraag om vernieuwende producten van consumenten, aldus Nestlé.

De groene versie is niet hetzelfde als de bekende Japanse variant, maar wel geïnspireerd op die populaire smaak. In Japan zijn volgens de chocoladeproducent door de jaren heen meer dan 350 varianten geïntroduceerd. Het is een lekkernij die vaak cadeau wordt gegeven en als souvenir meegenomen naar huis. Vorig jaar kwam Nestlé ook met een roze versie, de Kitkat Ruby.

Matcha is groene thee in poedervorm die in Japan wordt gedronken, vaak als onderdeel van een uitgebreide theeceremonie. In de nieuwe reep wordt matcha gecombineerd met witte chocola.

De productie van de repen voor de Europese markt worden geproduceerd in Hamburg. Nestlé meldt dat de cacao duurzaam is ingekocht en dat de thee echte matchathee is afkomstig uit Japan en China.