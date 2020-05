Populaire Kookmutsjes krijgen meer aandacht tijdens ramadan: ‘Onze deeghapjes doen het nu extra goed’

Koken & etenDe ramadan, die voor moslims twee weken geleden is begonnen, is een zware tijd. Voor veel mensen die aan de islamitische vastenmaand meedoen, zijn twee meiden tijdens deze maand onmisbaar op social media: de zusjes Najat en Nadia, beter bekend als de Kookmutsjes.

De Kookmutsjes zijn razend populair. De zussen hebben meer dan 105.000 volgers op Facebook, op Snapchat 190.000 en op Instagram hebben zij 110.000 fans. Zij besteden online aandacht aan wat ze eten en hoe ze dat doen, op een positieve en laagdrempelige wijze. De meiden zijn dagelijks professioneel in de keuken te vinden.

Tijdens de ramadan loopt hun grote bereik nog meer op, op hun website tot wel twee miljoen volgers. ,,De ramadan is voor ons veruit de drukste maand van het jaar’’, stelt Nadia. ,,Dat zien we terug in het aantal bezoekers op de website en de social mediakanalen.’’ Nadia is degene die de regie in de hand heeft en zich bezighoudt met produceren van video’s, het webdesign en het uitschrijven van de recepten. Haar zus Najat is het culinaire brein achter de Kookmutsjes.

Toegankelijke recepten

,,Het is super om te zien dat mensen onze website zo goed weten te vinden en ons de kans geven om in de keuken mee te helpen’’, zegt Najat. Ze legt uit dat zij de recepten stapsgewijs proberen op te schrijven, inclusief de daarbij behorende stappenfoto’s. ,,Een beetje van de Kookmutsjes en een beetje van jezelf: a recipe that cannot fail.’’

Volgens Najat is dat laatste de reden dat mensen hun gerechten graag maken en dat de recepten juist tijdens de ramadanmaand ook erg gewild zijn. ,,We proberen de toekomstige Kookmutsjes te stimuleren het beste uit henzelf te halen en te laten zien dat iedereen kan koken en bakken.’’

Meer recepten

Tijdens de ramadan proberen de Kookmutsjes dagelijks twee recepten te plaatsen. Daarbij bestaat er ook een verschil in recepten die aan het begin of aan het eind van de ramadan geplaatst worden. ,,Via social media delen we recepten die al een tijdje op de website staan en ook goed passen in de geest van de ramadan, bijvoorbeeld de Marokkaanse honingkoekjes (chebakia). Deze staan naast een pot harira – waarvan het recept ook op de site staat – standaard op tafel.’’

,,In aanloop naar Eid el Fitr – ook wel bekend als Suikerfeest, maar onze vader mag dit niet horen, want het is toch echt Eid – zien we ook echt een piek qua bezoekers’’, zegt Nadia. Volgens haar heeft dit er alles mee te maken dat mensen dan aan het bakken slaan. ,,Tja, voor de Eid moeten er toch wel lekkere koekjes en zoetigheden worden geserveerd.’’

Vastenmaand

Met de recepten besparen ‘de vastende Kookmutsjes’ volgens Najat veel tijd. ,,Het kost aardig wat tijd om een menu te bedenken en voor te bereiden, dus hiermee maken we het ze makkelijker door mee te denken wat voor recepten ze het beste op tafel kunnen zetten.’’

,,De ramadan is een mooie periode om je in het geloof en het leven te bezinnen en dankbaar te zijn voor wat je hebt. Natuurlijk moet er een goede vastenmaaltijd worden geserveerd, maar tijd voor het geloof en het gezin is essentieel.’’

Recepten uit diverse wereldkeukens

Tijdens de ramadan wijken de zussen niet af van hun normale werkwijze, waarbij ze bij de recepten zoveel mogelijk variëren uit diverse keukens. ,,We houden natuurlijk rekening met het type recepten dat het goed heeft gedaan tijdens de vorige edities van de ramadan’’, vertelt Najat.

Volgens de Kookmutsjes geven mensen vaak aan gezond te willen eten, maar is dit volgens de statistieken toch heel anders. ,,Onze deegwaren en hapjes doen het voor deze tijd van het jaar heel goed, in verhouding plaatsen we daarom ook meer van dat soort recepten’’, zegt Nadia.

Als voorbeeld geeft Nadia hun gehaktbroodjes, waarvan het recept op hun site meer dan 100.000 keer is bekeken. ,,Ja, dan kunnen we onze Mutsjes niet teleurstellen. Daartegenover staat dat we ook gezonde recepten posten, omdat we er voor alle Kookmutsjes willen zijn.’’

Volledig scherm Marokkaanse linzensoep. © Dana van Leeuwen

Benieuwd naar een van de recepten van de Kookmutsjes? Volgens de meiden is de Marokkaanse linzensoep erg lekker, en ook nog eens heel gezond:

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)

250 g linzen

250 ml water

150 g tomaat

75 g wortel

1 grote teentjes knoflook

6 g bosui

15 g koriander

75 g uien

0.5 papiertje saffraan

5 g ras el hanout

1.5 g komijn

1 g zwarte peper

6 g zout

50 ml olijfolie

750 ml water

0.5 blokje runderbouillon

BEREIDING

1 Verspreid de linzen en kijk of er steentjes/graan- en zandkorrels tussen zitten, haal het eruit. Giet wat water toe en laat het een paar minuten voorweken.

2 Ontvel de tomaten, wortels, uien en knoflook. Snijd het samen met de bosui en koriander in stukken.

3 Voeg het in de blender gevuld met 500 ml water. Mix tot een geheel.

4 Giet de linzen af in een vergiet en laat het goed uitlekken. Spoel het na met water.

5 Voeg olijfolie in een pan en voeg de gemixte groentes, saffraan, ras el hanout, komijn, zwarte peper en zout toe. Roer goed samen en voeg de resterende 1500 ml water toe. Zet het vuur hoog en laat het goed koken. Als het begint te borrelen voeg je de linzen toe. Leg de deksel erop.

6 Als het weer borrelt zet je de deksel er schuin op zodat het stoom een beetje kan ontsnappen. Zet het vuur op z’n laagst. Laat het een uur koken. Voeg een blokje runderbouillon toe, roer goed samen. Laat het zo’n 15 min. pruttelen. Zet het vuur uit en leg de deksel er goed op.



TIPS

1 Kook de linzensoep niet op de grootste pit maar de middelgrote pit.

2 Je kunt ook meer water toevoegen voor een soep effect (500 ml meer).

3 Je kunt ook gehaktballetjes toevoegen.

4 Voeg groente toe naar keuze.

5 Serveer het met Marokkaans brood.

6 Je kunt het zonder brood opdienen, ook heerlijk.

7 Je kunt het invriezen.

8 Gebruik linzen van Zohra.

9 Vervang olijfolie door zonnebloemolie of mix 50/50.

10 Ras el hanout kun je zelf maken. Het is een mix van de volgende kruiden: gemberpoeder, kurkuma, paprika poeder, zwarte peper, komijn.